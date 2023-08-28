الجيش النيجيري يقصف منشآت النفط .. تفاصيل

شنت القوات الجوية النيجيرية اليوم الاثنين غارات على مصافي النفط غير القانونية في ولاية ريفرز الغنية بالنفط كجزء من الجهود المبذولة للحد من أنشطة اللصوص الذين يسرقون آلاف براميل النفط الخام يوميا.

واستهدفت القوات النيجيرية قاربا محملا بالمنتجات المكررة غير القانونية كان متجها إلى المياه المفتوحة حيث نفذت ضربات مماثلة في مناطق إداما، وأوموما بعد تقارير استخباراتية عن أنشطة التكرير في الموقعين بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن بيان السلطات النيجيرية.

وشوهدت مواقع تكرير غير قانونية نشطة تحتوي على خزانات يشتبه في احتوائها على منتجات مكررة، ثم تمت مهاجمتها وتدميرها وإشعال النيران فيها، واتخذ الجيش النيجيري مؤخرًا إجراءات صارمة ضد لصوص النفط في دلتا النيجر، حيث أحرق السفن التي تحمل النفط الخام ومصافي التكرير الصغيرة غير القانونية، والتي تقع عادة بالقرب من الأنهار بعيدا عن المجتمعات المحلية.

كما أحرقت السلطات سفن النفط الخام غير القانونية التي استولت عليها سابقا شركة أمنية خاصة استأجرتها شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة، مع بقاء النفط الخام سليما.

وفي الشهر الماضي، اعترضت الشركة سفينة تحمل 800 ألف لتر من النفط المسروق المزعوم.

وفي وقت سابق، زار وفد حكومي يضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين منطقة دلتا النيجر لتفقد منشآت النفط والغاز، بما في ذلك المصافي غير القانونية المزعومة ومنشآت سرقة النفط البحري. وصرح مستشار الأمن القومي النيجيري، نوهو ريبادو، الذي ترأس الوفد، أن البلاد تخسر 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب اللصوص المحليين والأجانب على الرغم من جهود الحكومة للحد من الأنشطة غير القانونية.