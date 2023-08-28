عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش النيجيري يقصف منشآت النفط .. تفاصيل

قصف منشآت النفط
قصف منشآت النفط في نيجيريا

شنت القوات الجوية النيجيرية اليوم الاثنين غارات على مصافي النفط غير القانونية في ولاية ريفرز الغنية بالنفط كجزء من الجهود المبذولة للحد من أنشطة اللصوص الذين يسرقون آلاف براميل النفط الخام يوميا.

واستهدفت القوات النيجيرية قاربا محملا بالمنتجات المكررة غير القانونية كان متجها إلى المياه المفتوحة حيث نفذت ضربات مماثلة في مناطق إداما، وأوموما بعد تقارير استخباراتية عن أنشطة التكرير في الموقعين بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن بيان السلطات النيجيرية. 

وشوهدت مواقع تكرير غير قانونية نشطة تحتوي على خزانات يشتبه في احتوائها على منتجات مكررة، ثم تمت مهاجمتها وتدميرها وإشعال النيران فيها، واتخذ الجيش النيجيري مؤخرًا إجراءات صارمة ضد لصوص النفط في دلتا النيجر، حيث أحرق السفن التي تحمل النفط الخام ومصافي التكرير الصغيرة غير القانونية، والتي تقع عادة بالقرب من الأنهار بعيدا عن المجتمعات المحلية.

كما أحرقت السلطات سفن النفط الخام غير القانونية التي استولت عليها سابقا شركة أمنية خاصة استأجرتها شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة، مع بقاء النفط الخام سليما.

وفي الشهر الماضي، اعترضت الشركة سفينة تحمل 800 ألف لتر من النفط المسروق المزعوم.

وفي وقت سابق، زار وفد حكومي يضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين منطقة دلتا النيجر لتفقد منشآت النفط والغاز، بما في ذلك المصافي غير القانونية المزعومة ومنشآت سرقة النفط البحري. وصرح مستشار الأمن القومي النيجيري، نوهو ريبادو، الذي ترأس الوفد، أن البلاد تخسر 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب اللصوص المحليين والأجانب على الرغم من جهود الحكومة للحد من الأنشطة غير القانونية.

الجيش النيجيري منشآت النفط القوات الجوية النيجيرية مصافي النفط غير القانونية ولاية ريفرز النفط شركة البترول الوطنية النيجيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

قرار صادم من أعضاء نادي الزمالك ضد تعيين عماد البناني.. تقاصيل

موضوعات متعلقة

نيجيريا.. الكشف عن خسائر يومية ضخمة بسبب سرقة النفط

أزمة النيجر.. وزير الخارجية الجزائري يكشف تفاصيل مباحثاته في نيجيريا

ترشيحاتنا

خبراء عن إنشاء مدرسة العباقرة بمصر: تعمل على تعزيز الابتكار والتفوق الأكاديمي

بسبب انزلاقه فى منزله.. نقل نجم شهير إلى المستشفى

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

تبدأ من 450 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

لو هتسافر.. اعرف العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

أجهض مسار واشنطن.. من هو رئيس الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ