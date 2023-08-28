2 كيلو جبنه السبب.. البلوجر سوزي تفجر مفاجأة عن شهرتها في "السوشيال ميديا"

كشفت البلوجر الأردنية سوزي، عن أن اسمها الحقيقي سوزي أيمن، ولديها أخت توأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنها تعشق أختها بشكل كبير، إذ أنها أقرب شخص لديها في العائلة، وفي الدنيا، "أختي كانت بتطلع معايا في الفيديوهات ولكن وقفت الموضوع ده بسبب أن الناس مش بتفهم الموضوع".

البلوجر سوزي تتحدث عن سبب شهرتها

وأضافت "سوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن بعض الناس يروا أنها كانت تستغل أختها من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الضحك وأنها تتاجر بشقيقتها، وبالتالي فاضطرت إلى أنها تقلل مقاطع الفيديو التي تظهر فيها أختها.

وتابعت البلوجر سوزي، أن ظهورها كبلوجر على السوشيال ميديا بسبب حبها للتصوير، والتصوير بشكل كبير جدا، موضحة أن أول فيديو اشتهرت به بأول فيديو التي طرحته بسبب خطأ من والدها بشراء 2 كيلو من الجبن الأبيض، "فيديو عادي قولت هيجيب 10 ألاف مشاهدة بالكتير أوي يعني ، لقيت ناس كتير جدا، والفيديو جاب 20 مليون مشاهدة دفعة واحدة".

وواصلت: "فيديو الـ 2 كيلو جنبه ده كان هو سبب شهرتي بقوة، وبعد كده عملت فيديو بسبب أن كان في زحمة في الدرس وناس كانت قاعدة معايا، والفيديو برده اتشاف بشكل كبير جدا وجاب 10 مليون، وبدأت اتشاف بشكل كبير جدا".

واستكملت: "لقيت ناس بتكتبلي تعليقات حلوة جدا، وبدأت تشجعني كتير جدا أني أكمل في مشوار البلوجر والكومنتات الإيجابية، خلتني كل يوم أعمل فيديوهات جديدة".