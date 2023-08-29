دفن جثمان صغيرة لقيت مصرعها غرقا في جنوب الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان صغيرة لقيت مصرعها غرقا في مياه النيل في الصف جنوب الجيزة.

مصرع طفلة غرقا في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بمصرع طفلة وشقيقها غرقا في نهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال تم التقابل مع سائق 35 سنة وبسؤاله أفاد أمام أجهزة المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، أنه أثناء جلوسه هو وأولاده على شاطئ النيل بمنطقة مخر السير بدائرة القسم، انزلقت قدم نجلته 5 سنوات، فقفز ورائها لإنقاذها فسقط نجله الثاني 8 سنوات، ولم يستطيع إنقاذ نجليه بعد أن جرفهما التيار.

جر انتشال الجثتين بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.