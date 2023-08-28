عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تمهيدا لتقديم الخدمات للمستثمرين.. رئيس التنمية الصناعية يتفقد المركز التكنولوجى بأسوان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ختام زيارته الى محافظة اسوان بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة اسوان وذلك تمهيدا لقيام الهيئة بتقديم خدماتها الصناعية لمستثمري المنطقة من خلال المركز .

واستمع رئيس الهيئة خلال جولته الى شرح تفصيلي عن إمكانات ومقومات المركز والخدمات التي يقدمها للمتعاملين ، حيث تهدف مراكز التطوير التكنولوجى - التي انشئتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - الى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نحو متكامل وبصورة مميكنة وسريعة باستخدام  أحدث التقنيات التكنولوجيـة لرفع كـفـاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار لمتابعة أداء القطاعات فى مجال خدمة المواطنين.


وصرح عبد الكريم انه جاري اعداد الكوادر المناسبة وتجهيز الإجراءات اللازمة لتقوم الهيئة بتقديم خدماتها للمستثمرين من أبناء اسوان وكذلك لاصحاب المشروعات الصغيرة بمجمع نصر النوبة من خلال المركز وذلك في اطار التنسيق والتعاون المتواصل بين الهيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .


موضحا ان ذلك يأتي تماشيا مع جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والتوسع في اللامركزية في تقديم الخدمات للتيسير على المستثمرين وخاصة في المناطق البعيدة  و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من أصحاب المشروعات دون عناء وذلك عبر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بصورة مميكنة وبأسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة والتيسير أيضا على الموظف القائم على الخدمة  فى أداء عمله ، من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي يوفرها المركز.


هذا وقد شهد الجولة اللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الأقاليم بالهيئة وممثلين عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمسئولين عن المركز.

اصحاب المشروعات أصحاب المشروعات الصغيرة الاستثمار والمناطق الحرة البيانات والمعلومات التخطيط والتنمية التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

ترشيحاتنا

عفت السادات عن السيسي: رجل معجون بحب الوطن

الوضع صعب.. اعتراف صادم من وزير دفاع أوكرانيا بشأن تقدم القوات الروسية

تعليق أمريكي على استعدادات زيلينسكي لإجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا

50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اعتراف بتورط الغرب.. مكتب زيلينسكي يكشف مفاجأة بشأن الضربات على القرم

بقيمة 104 ملايين دولار.. الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة خطيرة لليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ