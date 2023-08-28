تمهيدا لتقديم الخدمات للمستثمرين.. رئيس التنمية الصناعية يتفقد المركز التكنولوجى بأسوان

قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ختام زيارته الى محافظة اسوان بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة اسوان وذلك تمهيدا لقيام الهيئة بتقديم خدماتها الصناعية لمستثمري المنطقة من خلال المركز .

واستمع رئيس الهيئة خلال جولته الى شرح تفصيلي عن إمكانات ومقومات المركز والخدمات التي يقدمها للمتعاملين ، حيث تهدف مراكز التطوير التكنولوجى - التي انشئتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - الى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نحو متكامل وبصورة مميكنة وسريعة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجيـة لرفع كـفـاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار لمتابعة أداء القطاعات فى مجال خدمة المواطنين.



وصرح عبد الكريم انه جاري اعداد الكوادر المناسبة وتجهيز الإجراءات اللازمة لتقوم الهيئة بتقديم خدماتها للمستثمرين من أبناء اسوان وكذلك لاصحاب المشروعات الصغيرة بمجمع نصر النوبة من خلال المركز وذلك في اطار التنسيق والتعاون المتواصل بين الهيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .



موضحا ان ذلك يأتي تماشيا مع جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والتوسع في اللامركزية في تقديم الخدمات للتيسير على المستثمرين وخاصة في المناطق البعيدة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من أصحاب المشروعات دون عناء وذلك عبر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بصورة مميكنة وبأسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة والتيسير أيضا على الموظف القائم على الخدمة فى أداء عمله ، من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي يوفرها المركز.



هذا وقد شهد الجولة اللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الأقاليم بالهيئة وممثلين عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمسئولين عن المركز.