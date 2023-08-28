أصرف 10 آلاف جنيه في يومين..البلوجر سوزي تفجر مفاجأة عن مصاريفها الشخصية

كشفت البلوجر سوزي أيمن، عن أنها لم تحقق الأرباح المنتظرة من السوشيال ميديا حتى الآن، إلا أنها شخصية تحب أن تنفق كثيرًا، موضحة أنها تقوم بصرف 10 آلاف جنيه في يومين، "عندي مرض أني لازم كل شوية أجيب هدوم، في فترة من الفترات أخدت من أمي 20 ألف عشان أجيب بيهم هدوم".

البلوجر سوزي تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

وأضافت سوزي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أنها تحب والديها كثيرا، وترفض نهائيًا أن يتم ذكرهما بأي شيء سلبي، لافتة إلى أن بعض أصدقائها كانوا يستغلونها بسبب حبها لهم، "بطلت أبين حبي قدام الناس لحد عشان بيستغلوني وشُفت ده مع صحابي، وأختي مي الوحيدة اللي ببين حبي ليها".

وتابعت سوزي: "ناس من صحابي كانوا بيستغلوني وبياخدوا مني فلوس، ولبس وهدوم، وتعبت في فترة من الفترات بمرض جلدي بسبب تبديل الهدوم مع صحابي، وسحبت نفسي منهم مرة واحدة عشان نخلص من الكلام ده، بقالي 4 شهور مليش أي صحاب، ولما بصاحب دلوقتي 2 أو 3 بالكتير".

واستكملت سوزي، أن خطيبها لا يأخذ منها أي أموال، ولكنها تأخذ منه أموالا كل فترة كنوع من أنواع الحب ليس أكثر، "ممكن آخد منه فلوس عشان نكتب عليها اسامينا حاجة كده مش أكتر، خطيبي رفض ياخد مني فلوس في أوقات صعبة جدا كان محتاجها".