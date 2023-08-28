متحدث باسم ترامب: تحديد موعد محاكمة الرئيس السابق يحرمه من جلسة عادلة

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن موعد محاكمة الرئيس السابق في مارس عام 2024 يحرمه من حقه الدستوري في محاكمة عادلة، وذلك بعدما حددت قاضية اتحادية يوم 4 مارس العام القادم، موعدًا لبدء محاكمته جنائيًا، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة.

وأضاف المتحدث أن ترامب سيواصل التصدي لـ"الخدع وسيعمل على الانتصار للشعب الأمريكي".

وكان ترامب قد قال تعليقًا على تحديد موعد محاكمته إنه "تدخل انتخابي" في معركة 2024، متهمًا القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.

وكانت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن، حددت الرابع من مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.

وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علما بأن الرابع من مارس 2024 يقع عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.

غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.