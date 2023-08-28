عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحدث باسم ترامب: تحديد موعد محاكمة الرئيس السابق يحرمه من جلسة عادلة

أرشيفية
أرشيفية

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن موعد محاكمة الرئيس السابق في مارس عام 2024 يحرمه من حقه الدستوري في محاكمة عادلة، وذلك بعدما حددت قاضية اتحادية يوم 4 مارس العام القادم، موعدًا لبدء محاكمته جنائيًا، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة.

وأضاف المتحدث أن ترامب سيواصل التصدي لـ"الخدع وسيعمل على الانتصار للشعب الأمريكي".

وكان ترامب قد قال تعليقًا على تحديد موعد محاكمته إنه "تدخل انتخابي" في معركة 2024، متهمًا القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.

رغم الاتهامات .. ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع عن السباق الرئاسي

أول تعليق من ترامب بعد تحديد موعد محاكمته

وكانت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن، حددت الرابع من مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.

وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علما بأن الرابع من مارس 2024 يقع عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.

غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمة ترامب اتهام ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

موضوعات متعلقة

أول تعليق من ترامب بعد تحديد موعد محاكمته

القضاء الأمريكي يعلن موعد مثول ترامب أمام المحكمة في جورجيا

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الزمالك بشأن مصير أحمد فتوح

حقيقة اقتراب طارق حامد من الأنضمام للزمالك

أمريكا: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار لأوكرانيا

بأرخص الأسعار.. كبرى الشركات تشارك في معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات| تفاصيل

الهلال يفوز على الاتفاق 2-0 في الدوري السعودي

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ