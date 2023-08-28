ليست تركيا.. الكشف عن مكان هروب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

أثارت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، غضب الشعب الليبي بعدما كشفت تل أبيب عن اللقاء الذي جمعها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

وتسارعت الأحداث خلال الساعات الماضية، حيث أصدر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف "المنقوش" وإحالتها للتحقيق بتهمة التطبيع مع إسرائيل، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الليبي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة سنوات إلى عشرة.

وأثيرت تكهنات عديدة بشأن خروج نجلاء المنقوش من ليبيا، الذي بات أشبه بالهروب من الملاحقة القضائية، وصرحت مصادر أمنية لـ"بوابة الوسط" الليبية أن وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل تمكنت من الخروج إلى تركيا بطائرة خاصة تابعة لحكومة الدبيبة، عبر مطار معيتيقة.

وكشف مصد آخر أن "المنقوش" غادرت مدينة اسطنبول التركية، وتوجهت إلى العاصمة البريطانية لندن ظهر اليوم الاثنين حيث تقيم باقي أسرتها.

وأكد النائب بالبرلمان الليبي محمد العباني في تصريحات لـ"صدى البلد" إن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدبيبة متورط مع نجلاء المنقوش في أزمة لقاء روما والتطبيع مع إسرائيل.

وكان جهاز الأمن الداخلي الليبي أعلن إدراج اسم المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر، لافتًا إلى أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.

وخرجت تظاهرات في بعض مناطق ليبيا تنديدا بلقاء المنقوش وكوهين، في الوقت الذي ذكر فيه بيان وزارة الخارجية الليبية أن اللقاء "هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي"، فيما كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسئول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن الاتفاق عليه جرى مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا واستمر أكثر من ساعتين.