التحريات: إصابة نجار سقط أثناء إصلاح غية حمام في الجيزة

أصيب نجار بكسور وكدمات في الجيزة، أثر سقوطه بعد اختلال توازنه من الطابق الثاني أثناء إصلاحه غية حمام في العجوزة.

إصابة نجار سقط من الثاني في العجوزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط شخص من الطابق الثاني وإصابته، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب نجار 45 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال شقيقته أفادت بأنّ شقيقها المصاب اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني في أثناء إصلاحه عشة طيور، ولا تتهم أحدًا بشيء.

وتم قل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام في الجيزة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.