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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخبار المرأة والصحة: فيتامين C يحمي البشرة من أضرار الشمس.. أسباب زغللة العين وعدم وضوح الرؤية.. استخدامات مختلفة للزيوت المعطرة

فيتامين C
فيتامين C

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 كل ما تريد معرفته عن زغللة العين 

زغللة العين وعدم وضوح الرؤية يمكن أن يكونا علامتين على مشكلة صحية محتملة، إليك بعض المعلومات التي قد تساعدك في فهم هذين العرضين بحسب ما نشره موقع هيلثي .

عدم وضوح الرؤية .. 4 أسباب مهمة لضبابية العين 

عدم وضوح الرؤية هو عرض يصف صعوبة التمييز أو ضبابية الرؤية، قد تكون هناك عدة أسباب محتملة لعدم وضوح الرؤية، كشف عنها موقع هيلثي والتى تشمل ما يلي :

 10 استخدامات مختلفة للزيوت العطرية.. علاج الصداع وتخفيف الآلام الأبرز

الزيوت العطرية لها استخدامات متعددة ومتنوعة، إليك عشر استخدامات مختلفة للزيوت العطرية، بما في ذلك سد الشهية والتنظيف بحسب ما نشرة موقع هيلثي :

هتستغني عن الكريمات.. فيتامين C يحمي البشرة من أضرار الشمس

يلعب فيتامين C دورًا هامًا في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس، إليك كيف يعمل فيتامين C في هذا الصدد:

أوضح الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، دور فيتامين c  فى حماية البشرة .

10 أطعمة تحمي البشرة من اضرار اشعة الشمس أبرزها الشاي الأخضر

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس يمكن تحقيقها من خلال تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والمواد الغذائية المفيدة للبشرة.

كشف موقع هيلثي عن عشرة أطعمة تعزز صحة البشرة وتحميها من أضرار الشمس:

زغللة العين 4 أسباب مهمة لضبابية العين 10 استخدامات مختلفة للزيوت العطرية فيتامين C يحمي البشرة ​​​​​​​health

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