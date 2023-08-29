أخبار المرأة والصحة: فيتامين C يحمي البشرة من أضرار الشمس.. أسباب زغللة العين وعدم وضوح الرؤية.. استخدامات مختلفة للزيوت المعطرة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

زغللة العين وعدم وضوح الرؤية يمكن أن يكونا علامتين على مشكلة صحية محتملة، إليك بعض المعلومات التي قد تساعدك في فهم هذين العرضين بحسب ما نشره موقع هيلثي .

عدم وضوح الرؤية هو عرض يصف صعوبة التمييز أو ضبابية الرؤية، قد تكون هناك عدة أسباب محتملة لعدم وضوح الرؤية، كشف عنها موقع هيلثي والتى تشمل ما يلي :

الزيوت العطرية لها استخدامات متعددة ومتنوعة، إليك عشر استخدامات مختلفة للزيوت العطرية، بما في ذلك سد الشهية والتنظيف بحسب ما نشرة موقع هيلثي :

يلعب فيتامين C دورًا هامًا في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس، إليك كيف يعمل فيتامين C في هذا الصدد:

أوضح الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، دور فيتامين c فى حماية البشرة .

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس يمكن تحقيقها من خلال تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والمواد الغذائية المفيدة للبشرة.

كشف موقع هيلثي عن عشرة أطعمة تعزز صحة البشرة وتحميها من أضرار الشمس: