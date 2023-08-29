عدم وضوح الرؤية .. 4 أسباب مهمة لضبابية العين

عدم وضوح الرؤية هو عرض يصف صعوبة التمييز أو ضبابية الرؤية، قد تكون هناك عدة أسباب محتملة لعدم وضوح الرؤية، كشف عنها موقع هيلثي والتى تشمل ما يلي :

عدم وضوح الرؤية

الانخفاض المؤقت في وضوح الرؤية: يمكن أن يحدث نتيجة التعب أو الإجهاد أو التركيز المطول على شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية. قد يتلاشى هذا النوع من عدم وضوح الرؤية بعد الراحة والاسترخاء.

ارتفاع ضغط العين: ارتفاع ضغط العين (الزُّرَق) يمكن أن يتسبب في عدم وضوح الرؤية وتدريج فقدان الرؤية، وقد يكون مصحوبًا بألم في العين.

مشاكل الانكسار في العين: اختلال في انكسار الضوء في العين، مثل قصر أو طول النظر، قد يسبب عدم وضوح الرؤية.

التهابات العين: التهابات العين مثل التهاب الملتحمة أو التهاب القرنية قد تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وتشوش الرؤية.

مشاكل في العدسة أو القرنية: تغيرات في شكل العدسة أو القرنية، مثل الزُّرَق الناجم عن العمر أو الكاتاراكت، قد تسبب عدم وضوح الرؤية.

إذا كان لديك عدم وضوح في الرؤية المستمر أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم العين أو احمرارها، فمن الضروري استشارة طبيب العيون لتقييم الحالة وتوجيهك بشأن التشخيص والعلاج المناسب.