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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفتة عن زغللة العين

زغللة العين
زغللة العين

زغللة العين وعدم وضوح الرؤية يمكن أن يكونا علامتين على مشكلة صحية محتملة، إليك بعض المعلومات التي قد تساعدك في فهم هذين العرضين بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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زغللة العين


زغللة العين هي عملية طبيعية تحدث للعين لحمايتها وترطيبها، عندما تزغلل العين، يتم إغلاق الجفنين وفتحهما بسرعة لتوزيع السائل المرطب على سطح العين وإزالة الجسيمات الغريبة، قد يحدث زغللة العين بشكل متكرر في بعض الحالات، وذلك بسبب الأسباب التالية:

العوامل البيئية: العوامل الخارجية مثل الغبار أو الرياح القوية قد تحفز زغللة العين لحمايتها من التهيج.

العوامل النفسية: التوتر أو القلق قد يؤديان إلى زغللة العين بشكل غير طبيعي.

العوامل الفسيولوجية: قد يكون هناك تفاوت فردي في نسبة زغللة العين بين الأفراد، وهو أمر طبيعي.

العوامل الطبية: بعض المشاكل الصحية مثل الجفاف العيني أو التهاب العين قد يؤديان إلى زيادة زغللة العين.

إذا كانت زغللة العين متكررة أو مصاحبة لأعراض أخرى مزعجة مثل حكة أو التهاب، قد يكون من الأفضل استشارة طبيب العيون لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

الأسباب التوتر التهاب العين زغللة العين العين ​​​​​​​health

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