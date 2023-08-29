الحمل متهور والجوزاء عشوائي والميزان مراوغ.. خبيرة تكشف أسوأ صفات كل برج

تحدثت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، عن أهم الصفات غير المحببة لمواليد كل برج.

وأشارت أن أصحاب برج الحمل لديهم صفة الاندفاع، والتهور وسرعة اتخاذ القرارات، بينما مواليد برج الثور عناديين لابعد الحدود.

وتابعت عن مواليد برج الجوزاء أن المزاجية والعشوائية من أبرز سماتهم، والسرطان تحوله على الأشخاص.

أما مواليد برج الأسد تعد أسوأ صفاتهم التملك والتسلط وحب الذات، وعن العذراء الانتقاد اللاذع والتجاهل، بينما الميزان يراوغ من أجل أثبات مصداقيته.

وحذرت من زعل مواليد برج العقرب، وغيرة وتملك برج القوس، وعصبية الجدي، وشك ووسوسة الدلو، واكتئاب الحوت.