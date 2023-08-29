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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميمي عبد الرازق: لا مجاملات في فريق الداخلية| فيديو

صدى البلد

أعرب ميمي عبد الرازق، المدير الفني الجديد لنادي الداخلية، عن ارتياحه بتجربته الجديدة مع نادي الداخلية، الذي تولى تدريبه خلفًا لعلاء عبد العال.

وقال عبد الرازق، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أشعر بالهدوء بعد مرور 3 أسابيع على مهمة تولي تدريب نادي الداخلية».

وأكد عبد الرازق أن إدارة نادي الداخلية وفرت له كل الإمكانيات وأنها حافظت على القوام الرئيسي للفريق، وأنها أخبرته أنه المتصرف الأول في الأمور الفنية للفريق.

وأشار عبد الرازق إلى أنه لا مجاملات في فريق الداخلية، مضيفًا أن اللاعب المجتهد هو من سيشارك أساسيًا مع فريق الداخلية.

وقال ميمي عبد الرازق: رسالتي للاعبي الداخلية في الموسم الجديد أنه لا تراجع ولا استسلام، حسب تعبيره.

وحول تجربته مع المصري وخسارته لقب كأس الرابطة في المباراة النهائية أمام سيراميكا كليوباترا، قال عبد الرازق: «أخطاء فردية من بعض اللاعبين هي السبب في الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة».

وأشار عبد الرازق إلى أن علي ماهر، المدير الفني الجديد للمصري، مدرب محترم وارتبط معه بعلاقة جيدة.

وأكد عبد الرازق أن إدارة المصري البورسعيدي أكدت له دعمها الكامل في تجربته مع الداخلية.

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