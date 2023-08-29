الانتهاء من إغراق آخر معدات قديمة لتعزيز سياحة الغوص في البحر الأحمر

بالتعاون مع محميات البحر الأحمر، أنجزت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" بنجاح عملية إغراق 15 معدة ومركبة حربية قديمة في 3 مواقع جديدة للغوص أمام سواحل الغردقة. تأتي هذه المبادرة في إطار الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية وتطوير قطاع السياحة بخلق تجربة فريدة تمزج بين جمال البيئة البحرية وتراث مصر التاريخي.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من بروتوكول أبرمته محافظة البحر الأحمر لحماية البيئة البحرية من ارتفاع معدلات الغوص وتطوير سياحة الغوص. تهدف العملية إلى توفير بيئة مثالية لنمو الشعاب المرجانية من خلال إنشاء مواقع جديدة للغوص باستخدام معدات ومركبات حربية قديمة، وذلك بالتنسيق مع فرق البحث والإنقاذ المحترفة.

أكد الدكتور محمود حنفى والمستشار البيئى لمحافظة البحر الاحمر وجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" ، أن هذه العملية شهدت إغراق آخر معدة في أعماق البحر بعد مرور أسبوعين من البداية، يتمثل الهدف الرئيسي في الحفاظ على الشعاب المرجانية من خلال تخفيف الضغط على المواقع الحالية للغوص، مع تعزيز ممارسات السياحة المسؤولة. يضيف غلاب أن هذه المواقع ستكون ذات أهمية تاريخية وبيئية، ما سيساهم في جذب عشاق الغوص لاستكشاف العرض البحري الفريد الذي يعكس تاريخ مصر العريق.

من جهته، أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى أن المبادرة تضمنت إعداد مواقع الغوص الجديدة بعناية فائقة، استغرقت دراستها سبع سنوات من التخطيط والتحضير. تم الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة النظام البيئي على المدى الطويل، من خلال ضبط عملية إغراق المعدات بشكل يحافظ على البيئة المحيطة.

تشكل هذه المبادرة خطوة جديدة نحو تعزيز السياحة البحرية المستدامة وتنمية البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر. توفير تجربة غوص فريدة من نوعها تجمع بين سحر الطبيعة وجمال التاريخ، مع تعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.

في ختام الأمر، تعكس هذه المبادرة التزام مصر بالمحافظة على ثرواتها الطبيعية والثقافية، وتأتي استجابةً لمتطلبات الحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية.