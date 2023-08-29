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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قلعة حلوى المولد بالقناطر.. اعرف طرق صناعتها من الألف للياء| فيديو

صدى البلد

مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف، واقترانه ببعض العادات التراثية، بدأت المصانع في الاستعداد بحلوى المولد لتزين الأسواق. 

ورصدت عدسة صدى البلد مراحل صناعة حلوى المولد، والتي من أشهرها السمسمية، والفولية، والملبن بكافة أشكاله.

وعلى الرغم من وجود ابتكارات في الأصناف كل عام، إلا أن مكونات علبة حلاوة المولد الأساسية تبقى الأكثر طلباً بين الناس.

متى ولد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم-؟

اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. 

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