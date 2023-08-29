التموين: توافر الأرز بالمنافذ التابعة بسعر 22 جنيها للكيلو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد للبطاقة 4 أفراد، و25 جنيها بما يزيد عن ذلك.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيها المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيها، و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيه، ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه .

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الي أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو.

ومن جهته، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير، إن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز .

احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر

وأشار إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهر، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم؛ مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.