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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها

أقامت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، احتفالًا بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس فرع اتحاد الكرة بالإسكندرية في عام 1923، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية.


وشهد الحفل حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، وأعضاء مجلس إدارته، وممثلين عن القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف، ووفد من المنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.


وتخلل الاحتفال عرض مفصل لتاريخ فرع الإسكندرية لاتحاد الكرة، وتكريم الشخصيات الرياضية البارزة واللاعبين الذين أثروا في اللعبة وساهموا في تطورها على مر السنين.


وفي كلمته، توجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر للكابتن عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، كما توجه بالشكر لكل من شارك في الاحتفال على حضورهم، معربا عن تمنياته بمزيد من النجاح والتقدم لاتحاد الكرة في المستقبل.


وأعرب علام عن سعادته وفخره بتاريخ فرع الإسكندرية لاتحاد الكرة، وإسهاماته في رفع شأن اللعبة، كما أعرب عن تطلعه للمزيد من النجاحات للفرع.


ومن ناحيتها، عبرت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية عن سعادتها بالتواجد في الاحتفال، متمنية كل التوفيق لاتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية في المستقبل.


ومن جانبه، قال الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس منطقة الإسكندرية إن الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس فرع اتحاد الكرة بالإسكندرية مناسبة استثنائية، مشيرًا إلى أن فرع اتحاد الكرة بالإسكندرية مؤسسة رياضية تهدف لتطوير وتنظيم اللعبة في ذلك النطاق الجغرافي.


وبدوره، هنأ محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري منطقة الإسكندرية لكرة القدم، برئاسة الكابتن عامر حسين، على تلك المناسبة الفريدة وهي مروره مائة عام على تأسيس فرع اتحاد الكرة بالإسكندرية.

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