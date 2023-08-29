البريكس وتعدد الأقطاب.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي صحيفة "الجمهورية"، قال الكاتب رضا العراقي إن انضمام مصر للبريكس هو توجه عام اتجهت له القيادة السياسية منذ البداية على مدار السنوات العشر الماضية، فكان هناك استهداف للوقوف على قدم المساواة من جميع دول العالم في إطار المصالح المشتركة وكل ما يخدم مصلحة البلاد، وهذه الفلسفة الناضجة كانت واضحة بشدة في علاقات مصر الخارجية التي تميزت بالتنسيق والتكامل بعيدا عن الاستحواذ أو التحزب ضد مصالح البعض، هذا النهج المدروس قائم على المرجعية الدولية والعدالة والمساواة، حيث تميزت به مصر على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي ساهم في خلق علاقات متوازنة لها مع جميع دول العالم.

وأوضح العراقي - في مقاله بعنوان "البريكس.. وتعدد الأقطاب" - أن المقصود مما سبق من حديث أننا لا نستهدف فقط «البريكس» كاتحاد مفيد يضم تنوعا اقتصاديا هائلا، لكن في الواقع هي سياسة عامة تستهدف دائما كل التكتلات التي تخدم مصالحنا المشروعة، وهذا ما نراه في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف العراقي أنه من هنا لابد أن ندرك جيدا أن مصر تؤيد وتشجع تعدد الأقطاب القائمة على العدالة والمساواة، وذلك واضح في علاقاتها مع تكتلات عديدة انضمت لها في الماضي، كان أبرزها الاتحاد الأوروبي والكوميسا وأمريكا وغيرها من أنواع التكتلات التي تخدم الاقتصاد القومي.

وتابع العراقي: "إذا تحدثنا مباشرة عن المزايا أو العائد من دخول مصر «البريكس» نجد العديد من المزايا والمصالح، وهي في الواقع ليست لمصر وحدها إنما لجميع دول التكتل، حيث تمتلك مصر أيضا العديد من مقومات النجاح التي تفيد دول البريكس، ومن هنا جاء اختيارها والموافقة على انضمامها، فالأمر يتوقف على المصالح المشتركة وأهمية الدور الذي تلعبه كل دولة في هذه المنظومة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، هذا ما نريد توضحيه ونشير له أن اختيارنا جاء نتيجة واقع ملموس يؤكد أن مصر دولة محورية ولاعب أساسي داخل المشهد العالمي ومؤثرة بشدة داخل المنطقة".

وأكد الكاتب رضا العراقي أن اختيار «البريكس» لمصر تحقق من واقع نجاحات وإنجازات لا مثيل لها على كافة الأصعدة من إصلاحات تضمنت كل المجالات المختلفة.

وأكمل العراقي: "إذا تطرقنا بشكل مباشر لعائد الانضمام، نجد أن هناك مكاسب عديدة، أهمها ضبط إيقاع سوق صرف النقد الأجنبي وفك ارتباط الجنيه المصري وباقي عملات البريكس بالدولار واعتماد العملة المحلية لدول التكتل في التجارة والاستثمار وكافة العلاقات الاقتصادية بينها والتبادل التجاري، مثل هذه المكاسب تمنع هيمنة دولة على أخرى أو تحكم عملة واحدة أو اثنتين في باقي العملات".

وشدد العراقي على أن الحدث مهم حقا ويحقق التوازن لجميع قارات العالم، والأهم هنا أنه على كل دولة أن تتوافق بسرعة شديدة مع المتغيرات المحلية والعالمية خاصة الدول المتكتلة للحفاظ على التكامل والعطاء ولا تكون دولة عبئا أو عالة داخل الكتلة الاقتصادية التي تنتمي لها.

لأول مرة في التاريخ الأمريكي

وفي مقاله بصحيفة (الأهرام)، قال الكاتب عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، إنه ولأول مرة في التاريخ الأمريكي يدخل رئيس السجن، ويتم تصويره جنائيا باعتباره "مسجونا"، ثم يقوم بتسديد كفالة قدرها 200 ألف دولار ليتم الإفراج عنه بعد ذلك.

وأضاف الكاتب أن دونالد ترامب حرص على «وسامته»، وعلى أن تظهر صورته فى السجن كأنه يستعد لمشهد تمثيلي جديد، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يشيد «بوسامته» في صورته مسجونا، وعلى الفور علق ترامب على احتجازه بعد إطلاق سراحه قائلا «إنه لم يرتكب خطأ»، ووصف القضية بأنها «مهزلة للعدالة»، مشيرا إلى حقه في « الطعن في الانتخابات، واعتبارها غير نزيهة».

وأكد أن ترامب لم يكتفِ بذلك، بل إنه نشر صورته الجنائية معلقا عليها: «لن أستسلم».

وأشار الكاتب إلى أن الغريب في الأمر أن ترامب لا يزال في مقدمة سباق الترشح للحزب الجمهوري، ورغم عدم حضوره المناظرة الرئاسية للحزب، فقد أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدمه على كل من حضر تلك المناظرة، ليفوز بها رغم عدم حضوره لها، وحافظ على تقدمه حتى نهاية المناظرة.

وأكد الكاتب أن ترامب سوف يفوز في النهاية بترشيح الحزب الجمهوري رغم أن هناك شبابا أكثر منه، بمن فيهم حاكم فلوريدا القوي رون ديسانتيس البالغ من العمر 45 عاما.

وأضاف الكاتب أن ترامب إذا نجح في تخطى عقبة الترشح عن الحزب الجمهوري فإنه سوف يكون الرئيس القادم، وسوف يتغلب على الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال إن حكام أوروبا لا يريدون ترامب، لكن شعوبها أعتقد أنها تفضله لأنه سوف ينهي الأزمة الروسية- الأوكرانية، وبعد نجاحه سوف يدخل في معارك ضخمة مع الحزب الديمقراطي داخليا، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإجهاض، والتحول الجنسي التي يرفضها ترامب بكل قوة، ووضوح، ويتعهد بإصدار القوانين التي تنهي حالة العبث، والشذوذ السائدة بكل قوة في المجتمع الأمريكي، وهي الأوضاع التى يدعمها الرئيس بايدن، وحزبه الديمقراطي.

وأكد الكاتب أن الأيام المقبلة سوف تشهد الكثير من المفاجآت في سباق الرئاسة على مستوى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ثم تبدأ المعركة النهائية بعد ذلك.