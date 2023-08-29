مصطفى حجاج وعز الأسطول نجوم مهرجان القلعة اليوم

يستعد الفنان مصطفي حجاج اليوم، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ، والتى تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل بجانب الفنان مصطفي حجاج الفنان عز الاسطول ، حيث يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء.

تتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلان مساء الأربعاء 30 أغسطس على مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساء يقدم الفنان مصطفى شوقي الذى يشارك فى الفعاليات لأول مرة مجموعة من اعماله الغنائية الخاصة منها ملطشة القلوب ، وضارب عليوى ، بومبا، رموا طوبتى، ياسمرا وغيرها .

وفى العاشرة مساء يقام حفل للفنان احمد جمال يضم عددا من اعماله الخاصة منها اضحكي ، خطير، انا اشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب ، نشيد العاشقين وغيرها .

مصطفي حجاج :

طرح النجم مصطفى حجاج أحدث أعماله الغنائية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعنوان "عملنا قيمة"، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

يتعاون مصطفى حجاج في أغنية "عملنا قيمة" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي أماديو.

يذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرا أغنية "بنت الناس" ليفتتح بها صيف 2023، وتعاون في كلماتها مع الجوكر، وألحان أحمد عبده، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وإنتاج هاني محروس.