عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصور.. اصطياد أضخم تمساح في أمريكا

بالصور.. اصطياد أضخم
بالصور.. اصطياد أضخم تمساح في أمريكا

في ثاني يوم من موسم صيد التماسيح بنهر ولاية الميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، استطاع 4 من الصيادين الحصول على أضخم تمساح في أمريكا، حيث يبلغ طوله أكثر من 14 قدمًا ووزنه أكثر من 800 رطل.

7 ساعات من الصيد

تمكن الصيادون جوي كلارك وتانر وايت وويل توماس ودون وودز من اصطياد التمساح الذي أطلقوا عليه "nightmare material" بعد 7 ساعات من محاولة اصطياده، وفقًا لموقع “ديلي ستار”,. 

وقال دون وودز لصحيفة “كلاريون ليدجر”، إنهم حاولوا ربط التمساح ثماني أو تسع مرات وهو يحاول الفرار، إلا أنهم تمكنوا من وضعه على متن سفينتهم بعد 7 ساعات كاملة من الصيد وتحديدًا في حوالي الساعة 3:30 صباحًا.

تحطيم الرقم القياسي

نشر الصيادون من إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك والمتنزهات في ولاية ميسيسيبي صورًا للتمساح على “فيسبوك”، مؤكدين أنه يحطم الرقم القياسي لحجم التماسيح بأمريكا، حيث يبلغ وزنه 802.5 رطل وطوله 14 قدمًا و3 بوصات ومحيط البطن 66 بوصة ومحيط الذيل 46.5 بوصة.

وكان الرقم القياسي السابق في نهر الميسيسيبي تمساحًا تم اصطياده بطول 14 قدمًا ووزن أقل من 766.5 رطلاً في عام 2017.

يذكر أنه يسمح للأشخاص باصطياد التماسيح في أوقات محددة من العامة بنهر الميسيسيبي لإبقاء أعدادهم منخفضة، خاصة بالقرب من المناطق السكنية في ظل وجود شكاوى من تناولهم للكلاب الأليفة.

موسم صيد التماسيح ولاية الميسيسيبي الولايات المتحدة الامريكية أضخم تمساح في أمريكا نهر الميسيسيبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احترس من هذه الظواهر.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الأيام المقبلة| تفاصيل

ترشيحاتنا

تداول أسئلة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

آداب انتساب 61.5% وحقوق 59.8%.. مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

477.5 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل.. إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في حماية مشددة من قوات الاحتلال

اتباع في ساعتين.. موبايل Realme الجديد يحدث زلزالا في سوق الهواتف الذكية 

وزير الجيش الإسرائيلي: احتمالات التصعيد مع حزب الله تتزايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ