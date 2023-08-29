بالصور.. اصطياد أضخم تمساح في أمريكا

في ثاني يوم من موسم صيد التماسيح بنهر ولاية الميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، استطاع 4 من الصيادين الحصول على أضخم تمساح في أمريكا، حيث يبلغ طوله أكثر من 14 قدمًا ووزنه أكثر من 800 رطل.

7 ساعات من الصيد

تمكن الصيادون جوي كلارك وتانر وايت وويل توماس ودون وودز من اصطياد التمساح الذي أطلقوا عليه "nightmare material" بعد 7 ساعات من محاولة اصطياده، وفقًا لموقع “ديلي ستار”,.

وقال دون وودز لصحيفة “كلاريون ليدجر”، إنهم حاولوا ربط التمساح ثماني أو تسع مرات وهو يحاول الفرار، إلا أنهم تمكنوا من وضعه على متن سفينتهم بعد 7 ساعات كاملة من الصيد وتحديدًا في حوالي الساعة 3:30 صباحًا.

تحطيم الرقم القياسي

نشر الصيادون من إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك والمتنزهات في ولاية ميسيسيبي صورًا للتمساح على “فيسبوك”، مؤكدين أنه يحطم الرقم القياسي لحجم التماسيح بأمريكا، حيث يبلغ وزنه 802.5 رطل وطوله 14 قدمًا و3 بوصات ومحيط البطن 66 بوصة ومحيط الذيل 46.5 بوصة.

وكان الرقم القياسي السابق في نهر الميسيسيبي تمساحًا تم اصطياده بطول 14 قدمًا ووزن أقل من 766.5 رطلاً في عام 2017.

يذكر أنه يسمح للأشخاص باصطياد التماسيح في أوقات محددة من العامة بنهر الميسيسيبي لإبقاء أعدادهم منخفضة، خاصة بالقرب من المناطق السكنية في ظل وجود شكاوى من تناولهم للكلاب الأليفة.