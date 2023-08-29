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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. فحص وعلاج 429 مريضاً ضمن قافلة طبية بكفر الشيخ

قوافل طبية
قوافل طبية

نظمت جمعية الأورمان القافلة الطبية بالمستشفى الجامعي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.

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أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن جمعية الأورمان بكفر الشيخ، نظمت قافلة طبية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ للمرضى من عدد من القرى بمراكز محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن عدد القوافل 4 قوافل، وتم إجراء الكشف خلال هذه القوافل علي 429 مريضاً، تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وإجراء جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهاباً وإياباً علي نفقة جمعية الأورمان.

إجراء المقابلات الشخصية التحالف الوطني للعمل التنموي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القافلة الطبية جمعية الاورمان ضمن مبادرة حياة كريمة

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