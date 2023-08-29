وزير الأوقاف يهنئ المفتي بثقة الرئيس بالتجديد لمدة عام

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمد لفضيلته لمدة عام، متمنيًا لفضيلته ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، كما أعرب الوزير عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.

وناقش وزير الأوقاف مع مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.



جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لوزير الأوقاف اليوم الثلاثاء بدار الإفتاء المصرية.