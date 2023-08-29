عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكتاب المحظور وسبب تكفيره.. "أولاد حارتنا" لـ نجيب محفوظ

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

بين صفحات هذه الأعمال الأدبية الممتعة تكمن أحداث وتفاصيل تستحق الاكتشاف، وفي هذا السياق، سنتحدث عن رواية "أولاد حارتنا" التي كتبها الكاتب العالمي نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب في عام 1988،  تُعد هذه الرواية واحدة من أشهر أعمال محفوظ، وكانت مؤلفًا تم الإشادة به عندما فاز بالجائزة العالمية.

رواية أولاد حارتنا

وصدر في كتاب "محاولة اغتيال نجيب محفوظ" لأحمد رجب ان هذه الرواية  تسببت في تعرض محفوظ لمحاولة اغتيال، حيث تم نشرها على شكل مسلسل في جريدة الأهرام في عام 1950 ومع ذلك، توقفت عملية النشر بسبب اتهامه بالتجاوز في الأفكار الدينية واعتراض الهيئات الدينية، ولم تُطبع الرواية كاملة في مصر في ذلك الوقت، وظلت محجوبة لمدة ثمانية أعوام حتى تم نشرها بالكامل من قبل دار الآداب اللبنانية في بيروت وطُبعت هناك، وتم إعادة نشر الرواية في مصر عام 2006 من قبل دار الشروق.

txt

جون لوك.. رائد فكر فصل الدين عن الدولة في القرن السابع عشر

txt

صدر حديثا| «فهرس الملوك».. مجموعة قصصية للعمانية ليلى عبد الله

كانت هذه الرواية السبب في تكفير نجيب محفوظ من قبل عمر عبد الرحمن في عام 1989، بعد أن حصل محفوظ على جائزة نوبل، وفي عام 1994، تعرض محفوظ لهجوم وتعرض للطعن في رقبته من قبل متطرفين خارج منزله في القاهرة، ولحسن الحظ، نجا من هذا الهجوم، لكنه عانى من آثاره حتى وفاته في عام 2006.

ومنذ بداية نشر الرواية كمسلسل في صفحات جريدة الأهرام، هاجمها علماء الأزهر وطالبوا بوقف نشرها. ومع ذلك، قام محمد حسنين هيكل، رئيس تحرير الأهرام آنذاك، بدعم نجيب محفوظ ورفض وقف نشر الرواية. وبالتالي، تم نشر الرواية بالكامل في صفحات الأهرام. وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي بحظرها، إلا أنه تم الاتفاق بين محفوظ وحسن صبري الخولي، الممثل الشخصي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على عدم نشر الرواية في مصر إلا بعد الحصول على موافرة الأزهر. وبالتالي، تم طبع الرواية في لبنان عام 1962 عن طريق دار الأداب، وتم منع دخولها إلى مصر على الرغم من تسرب نسخ منها إلى الأسواق المصرية. وتم تكفير نجيب محفوظ بسبب هذه الرواية، حيث اتُهم بالإلحاد والزندقة، وطُرد من الدين. وقرأت الرواية أيضًا بتفسيرات مختلفة من قبل بعض العلماء الدينيين وفقًا لمفاهيمهم ومصطلحاتهم.

نجيب محفوظ الأعمال الادبية الراحل جمال عبد الناصر أولاد حارتنا جائزة نوبل للآداب جائزة نوبل جريدة الاهرام حسنين هيكل رواية أولاد حارتنا دار الشروق محمد حسنين هيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

ترشيحاتنا

بعد وصوله لمدينة العلمين..البرهان يشيد بالجهود المصرية في حل أزمة السودان

البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على استضافة السودانيين

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

فيتوريا: فوز منتخب مصر مهم على إثيوبيا لهذا السبب

رئيس الوزراء يتابع خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية.. تفاصيل

باستثمارات 1.9 مليار دولار.. الحكومة: حفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

العلمين الجديدة.. هبة عبد الغني تخضع لأحدث جلسة تصوير

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

فيديو

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ