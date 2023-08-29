عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جون لوك.. رائد فكر فصل الدين عن الدولة في القرن السابع عشر

صدى البلد

احتفالًا بذكرى ميلاد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، نستعرض دوره البارز في تطوير التنوير وتعزيز الفكر الليبرالي. جون لوك، الذي كان فيلسوفًا ومفكرًا سياسيًا إنجليزيًا، ساهم بشكل كبير في تأسيس قواعد التنوير والتفكير الليبرالي. بالرغم من أنه كان يتلقى تدريبًا في مجال الطب، إلا أنه كان من أبرز المؤيدين للمنهج التجريبي في الثورة العلمية. وفي مقالته "في الفهم البشري"، قدم نظرية تصف النفس البشرية كورقة بيضاء تكتسب هويتها ومعارفها من خلال تجميع التجارب.

ولد جون لوك في أغسطس 1632 في مقاطعة سومرست في بريطانيا، وتعلم بشكل متميز حيث درس الطب في جامعة أكسفورد. ومع ذلك، كانت اهتماماته تتجه نحو الأفكار الكبرى في العالم، بما في ذلك مفهوم الحرية.

txt

صدر حديثا| «فهرس الملوك».. مجموعة قصصية للعمانية ليلى عبد الله

txt

فرقة كردان فى بيت السحيمي.. الخميس

فصل الدين

لم يكن جون لوك معاديًا للدين، ولكنه شدد على أهمية فصل الدين عن الدولة. في رسالته حول التسامح، التي كتبها في عام 1689، قال: "لتحقيق دين صحيح، يجب أن تتسامح الدولة مع جميع أشكال الاعتقاد الديني والفكري والاجتماعي، وينبغي أن تكتفي بإدارة المجتمع وحكمه، دون أن تتدخل في فرض هذا الاعتقاد أو منعه. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، ولا ينبغي لأيٍ منهما التدخل في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة في تاريخ البشرية يكون الناس أحرارًا وقادرين على استيعاب الحقيقة"

يرون البعض أن جون لوك، من خلال هذه الرسالة، وضع أسس العلمانية في القرن السابع عشر، من خلال تأكيده على فصل الحكومة عن الدين وفصل السلطات. ورأى أن دور الدولة هو رعاية مصالح المواطنين في هذه الحياة، في حين يسعى الدين لخلاص النفوس في الحياة الآخرة. وبذلك، كان يهدف إلى إنقاذ الدين من تدخل السلطة واستغلالها لأغراضها، ورأى أن تحيز الدولة لدين معين يشجع على النفاق والتدين ويهدد وحدة الدولة والتعايش السلمي بين المواطنين.

جون لوك الاعتقاد الديني الثورة العلمية القرن السابع عشر النفس البشرية مقاطعة سومرست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

الـ 72 ساعة المقبلة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وسط فيضانات عارمة .. زلزال يضرب الصين

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 5 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام

الخشت يكلف إيهاب الشيحي بالإشراف على مستشفى الفرنساوي للإسراع بالتطوير وتحسين الخدمة

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

بحد أدنى 13 ألف جنيه.. شروط الحصول على منحة الزواج |استعلم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

بـ56 ألف جنيه.. داليا شوقي بفستان أخضر مكشوف بمهرجان القاهرة للدراما

استخراج دودة حية من دماغ امرأة لأول مرة بالعالم.. كيف اكتشفوها؟

محتاجين نمو عقلي.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها

فيديو

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ