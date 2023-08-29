فرقة كردان فى بيت السحيمي.. الخميس

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل فني لفرقة "كردان" في الثامنة مساء الخميس 31 أغسطس. يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها "الشوق"، "يا واد يا تقيل"، "جبار"، "بكره يا حبيبي"، "أهو ده اللي صار"، "لسه فاكر"، "فكروني"، "تعب الهوى"، "عيون القلب"، "يا مسافر وحدك"، "مصر التى ف خاطرى"، "ملّى الكاسات"، "أهواك" و"وحشنا يا رسول الله" إلى جانب مجموعة من أغاني فترة الثمانينات والتسعينيات.

ويشار إلى أن فرقة "كردان" أسسها عازف العود "علي المنسي" عام 2017 من مجموعة شباب، تخصصت في تقديم الموسيقى العربية، والأغاني التراثية المصرية وقدمت عدد من الحفلات بالمراكز الثقافية المختلفة.

جدير بالذكر، أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.

يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ 1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.

عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.