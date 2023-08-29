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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بفنون بورسعيد والأقصر.. قصور الثقافة تختتم فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا بالإسكندرية

صدى البلد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المبادرة الصيفية ثقافتنا في إجازتنا بالإسكندرية التي انطلقت منذ الثاني والعشرين من يوليو الماضي بقصر ثقافة الأنفوشي، وشارك فيها العديد من الفرق الفنية التي قدمت لأهالي وضيوف المدينه من المصطافين أروع الاستعراضات الفنية وتعرفوا من خلالها علي تراث وفلكلور وعادات مختلف محافظات مصر ممثلة في هذه الفرق.

الفعاليات التي قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعي، استهلت أمس بالعرض الفني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى برعي، ومدرب الفرقة محمد فاروق ومصمم الرقصات كابتن أحمد عبد الرازق، قدمت من خلاله مجموعة من أروع فقراتها الاستعراضيه المعبرة عن الفلكلور والبيئة الخاصة بمحافظة الأقصر والصعيد بتراثها العريق منها الصعيدي، والفلاحي، التنورة الملاوية، أفراح الأقصر، النوبي، بالإضافة إلى فاصل عزف علي آلة الربابه مع أصغر موهبه في الفرقة وسط إعجاب وتفاعل الجمهور.

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وقدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح باقة من أجمل التابلوهات الإستعراضية المتميزة والمعبرة عن التراث والفلكلور البورسعيدي الأصيل حازت إعجاب وتفاعل جمهور الحاضرين منها "شباب البحر، البحرية، الصياد، الخلاله، آه يالاللي، ياطير يارمادي د، بتغني لمين ياحمام"، وقدم البرنامج بالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية وكوكبة من مثقفي الثغر وفنانيها وجمع غفير من أهالي وضيوف المدينة.

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