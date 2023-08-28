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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إصدارات جديدة وخصومات في معرض السويس للكتاب

صدى البلد

يقدم معرض السويس للكتاب، الذى انطلقت دورته الأولى يوم 26 أغسطس ويستمر حتى 8 من شهر سبتمبر المقبل، مجموعة متنوعة من الإصدارات، بواسطة مختلف قطاعات وزارة الثقافة، ونستعرض لمحة مما تطرحه وزارة الثقافة.

يشارك المركز القومى القومى للترجمة بمجموعة من أحدث وأهم إصداراته نذكر منها: حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة، دماغ الأخلاق: علم النفس العصبى للأخلاق، اللوبى العربي، تاريخ مختصر للكون، تاريخ الفكر الفلسفى اللاتينى الأمريكى، ثمن عدم المساواه، مدارات المجاز فى الخطاب، حضارة مصر القديمة، الأفريكانية، تدبر الكِبر، الصعود العالمى للشعبوية، مقدمة فى التصوف المسيحى، الاستشراق هيمنة مستمرة، اللسانيات، علم النفس الاجتماعى للجندر، التفسير الإبداعى للأحلام، تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية، عقولنا تتحدث، رحلة إلى أرض الميعاد، التدين والحراك فى مصر، بول ريكور، الحداثة الثورية، تاريخ البحث النقدى التاريخى للعهد القديم، أخلاق الحداثة، المعرفة المستدامة، مذكرات زوجة دوستوفيسكى، والدر المنثور فى طبقات ربات الخدور.

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كما تقدم قصور الثقافة أحدث ما أصدرته ضمن سلاسل إصداراتها القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة، ومن الإصدارات المشاركة كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، ورواية "في رحاب البطل كانت لنا أيام" لمحمد كسبر، و"شذور الذهب" لسيزا قاسم، و"طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، و"مذكرات هدى شعراوي" تقديم د.طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، و"سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين.

كما تشارك الهيئة بمجموعة كتب "الهوية"، ومجموعة كتب "طه حسين"، وإصدارات "روائع المسرح العالمي"، وأحدث ما صدر بسلاسل الهيئة الشهيرة "الذخائر" و"ذاكرة الكتابة" و"الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، ومجلات وكتب قطر الندى للأطفال، ويشرف على جناح الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

كما  تشارك دار الكتب والوثائق القومية، بمجموعة من الإصدارات، إذ تطرح للمرة الأولى من خلال المعرض "معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية" الذي صدر حديثا عن مركز تحقيق التراث.  كما تشارك الدار بحوالي 300 عنوان من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل إلى 25% على جميع الإصدارات، ومن أبرز العناوين المشاركة: "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور 1923" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، افتتحت يوم 26 أغسطس الجارى، الدورة الأولى من معرض السويس للكتاب، على ممشى أهل السويس على مساحة 1500 متر، ويستمر حتى 8 من شهر سبتمبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحاً.

معرض السويس الاستشراق إصدارات جديدة التفسير الإبداعي للأحلام التمثيل المسرحي الحداثة الثورية

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