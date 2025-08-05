منة القيعي تفكر في الاعتزال.. ويوسف حشيش: أنا نايم ومليش دعوة

تفاعلت الشاعرة الغنائية منة القيعي مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن مازحتهم بمنشور ألمحت فيه إلى فكرة اعتزالها كتابة الأغاني.



كتبت منة القيعي، عبر حسابها على «فيس بوك»: «بفكر أعتزل... بس مش معرفة هتعملوا ايه من غيري!».

وعلق الفنان يوسف حشيش على منشورها بطريقة طريفة، حيث كتب: «توضيح.. أنا مش مسؤول تمامًا عن التفكير دهه، قبل ما يتعمل عليا... أنا كنت نايم ولسه صاحي!»

كشفت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي عن تفاصيل صادمة وعاطفية تتعلق بليلة زفافها من الفنان يوسف حشيش، مشيرة إلى أنها حضرت الفرح وهي في حالة صحية حرجة، مدعومة بجهاز تنفس صناعي وطبيب إسعاف.

وخلال استضافتهما في برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء الخميس على قناة ON، قالت منة إن فترة ما بعد الخطوبة كانت الأصعب في حياتها، حيث بدأت تعاني من أعراض صحية غامضة تزامنت مع الاستعدادات للزفاف وموسم رمضان، من بينها تسارع حاد في ضربات القلب، وضيق تنفس شديد وصل إلى حد الاختناق وعدم القدرة على بذل أي مجهود.