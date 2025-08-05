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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رقصة "أخويا" تجتاح السوشيال ميديا.. أحمد سعد يدعو جمهوره للمشاركة

احمد سعد
احمد سعد
منار نور

أطلق الفنان أحمد سعد تحديًا جديدًا للرقص على أغنيته "أخويا"، التي سبق وطرحها ضمن ألبومه الغنائي "بيستهبل"، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو يُظهر فيه رقصة جديدة مستوحاة من الأغنية.

وكتب أحمد سعد في تعليقه على الفيديو:"الأصحاب الجدعان اللي بيحبوا بعض.. اجمعوا، الرقصة الجديدة وصلت


ويُذكر أن الأغنية لاقت تفاعلًا كبيرًا عند طرحها، لما تحمله من معانٍ إنسانية ولمسة عاطفية قريبة من جمهور سعد، الذي اعتاد تقديم أغنيات تلامس القلوب وتعكس نبض الشارع.


أطلق النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته بعنوان "اتك اتك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، في تعاون جديد يجمعه بالمُلحن المبدع مدين، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا في أغنية "حبيبنا".

الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، الذي يواصل تقديم ألحان تحمل بصمته المميزة وتمزج بين الحداثة والطابع الشرقي، فيما جاء التوزيع الموسيقي لـ أحمد طارق يحيى، وفلسطيني، والهندسة الصوتية من خلال الميكس لـ هاني محروس والماستر لـ مازن مراد.

منذ طرحها، لاقت "اتك اتك" تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأداء أحمد سعد، إلى جانب اللحن العصري الذي وقّعه مدين.

احمد سعد أغنية اخويا تحدي أغنية اخويا

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