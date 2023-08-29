سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة بـ3 محافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط - أسوان – دمياط”، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 66 قطعة سلاح نارى عبارة عن “14 بندقية آلية – 21 بندقية خرطوش- 3 طبنجات – 28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 61 متهما لــ 38 منهم معلومات جنائية.

وتم ضبط 9 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 480 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو" بحوزة 4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية"، وضبط قطعة سلاح نارى عبارة عن فرد محلى وطلقة بحوزة متهم، وتنفيذ 625 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار” بحوزة (8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.