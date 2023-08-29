استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة بمدينة جمصة ورفع 12 ألف طن مخلفات

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليةإن أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصة مستمرة حتي نهاية سبتمبر القادم نهاية موسم الصيف وذلك لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبه.

وتشمل الحملة جميع أنحاء المدينة وشاطئ جمصة وذلك حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين المصطافين المترددين علي مصيف جمصه هذا العام..

وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 12 الف طن مخلفات من مقلب جمصة العشوائي والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي بقلابشو و رفع 230 طن قمامة و10طن اتربة من الشوارع وكافة انحاء المدينة حتي الان.

و اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة ومتابعه المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصه و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة بعدد 7 مراكز وهي مراكز ومدن المطريه المنزله ميت سلسيل محله دمنه شربين بلقاس منيه النصر وبمشاركة نواب رؤساء المدن المشاركين بالاشراف التام علي اعمال النظافه العامه خلال فترتي العمل، هذا ويستمر العمل في تنفيذ اعمال الحملة المشار اليها وفقا وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها.

أشار إلى انه تم التنسيق مع اداره المخلفات الصلبه وشركه ايكارو لرفع مخلفات وتراكمات مقلب جمصه العشوائي وتواصلت اعمال تجميل ودهان كورنيش شاطىء جمصه وذلك في إطار الاستعدادات لاقامه حفلات المسرح القومي للفنون المسرحيه وتم تقليم الحشائش والاشجار والنخيل بالجزر الوسطي بشارع الفتح ومدخل مدينة جمصة الجديد وتكثيف اعمال النظافه العامه بمناطق الصفا والمروة وايزيس وصلاح الدين وشجره الدر والعاشر والاندلس وابن لقمان وتقسيم ١٥ مايو وزايد وكذا رش مبيد الباعوض بالمدينة ومنطقه ١٥ مايو وتواصل اعمال نزح مياه الصرف الصحي بغرف التفتيش بتقسيم مايو وكذا ردم البرك والمستنقعات بتقسيم ١٥ مايو..

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية..

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