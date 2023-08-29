ضحية الغيرة.. حبس زوجة والد الطفلة سجدة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بقتل الطفلة سجدة أنور، البالغة من العمر 5 سنوات "زوجة والدها"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم العثور على جثة الطفلة بها آثار خنق حول الرقبة، بالطابق الثاني بمنزل والدها بقرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عثور الأهالي دائرة المركز على جثة طفلة في منتصف العقد الأول من العمر.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة طفلة بها آثار خنق حول الرقبة وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، كما تبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفة تدعى سجدة أنور مبلغ بتغيبها عن المنزل.

وأثبتت التحريات حول الواقعة أن وراء ارتكاب الجريمة، زوجة والد الطفلة سجدة؛ لوجود خلافات بينها وبين والدة المجني عليها؛ حيث قررت الانتقام منها من خلال التخلص من ابنتها الصغرى.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، كما تم ضبط المتهمة، والتي أمرت النيابة العامة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.