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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: زيارة البرهان لمصر تعكس مكانة القاهرة وجهودها لحل أزمة السودان

المستشار شعبان عبد
المستشار شعبان عبد اللطيف

قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، تكشف عن حجم دعم مصر لدولة السودان الشقيق، وحرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة السودانية.

 

وأضاف عبد اللطيف، أن موقف مصر من الأزمة السودانية إيجابيا و مساندا لها منذ اندلاع الأحداث حيث قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادي وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعد هذه أول زيارة خارجية للفريق البرهان منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل الماضي، مما يؤكد المكانة الكبيرة للدولة المصرية في المنطقة، متابعا:" أن دعم مصر للسودان ظهر في خطابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قي المحافل الدولية".

وأشار عبداللطيف ، إلى أن القيادة السياسية تحرص دائما على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق، وذلك من خلال إيجاد حلول سياسية سلمية لإنهاء الأزمة والحفاظ على البلاد من الانجراف نحو الهاوية.

وأكد المستشار شعبان عبد اللطيف، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنهاء الأزمة السودانية، وعودة الاستقرار داخل  الأراضي السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وضرورة أن تجتمع كل الأطراف والقوى السياسية على مائدة واحدة للحوار  وتغليب المصالح العليا للبلاد لإنهاء الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب الشقيق.

شعبان عبد اللطيف مستقبل وطن السودان

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