دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور من على البحر.. شاهد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت دنيا في الصورة بإطلالة صيفية متميزة من علي البحر أثناء عطلتها الصيفية.

يذكر أن آخر اعمال دنيا سمير غانم مسلسل “جت سليمة” والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.