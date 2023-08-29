أسباب غير متوقعة لحبوب الوجه والجسم.. تعرف عليها

ظهور الحبوب في الجسم من الأمور الشائعة، التي تسبب القلق للكثير من الناس ، اسبابها كثيرة ومتعددة ، فهي تظهر فجأة في مناطق مختلفة من الجسم ، وتختلف وفقاً للعديد من العوامل، مثل المرحلة العمرية، والحالة الصحية، وغيرها نتعرف أهم الأسباب لظهور الحبوب في مناطق الجسم المختلفة وفقا لموقع betterhealth

أسباب حبوب تحت الجلد فى الوجه:



تظهر عادًة حبوب تحت الجلد في الأماكن التي تحتوي على غدد دهنية مثل الوجه، الرقبة، الأكتاف، الظهر والصدر.



حيث تتصل مسام البشرة مع هذه الغدد عن طريق قنوات تعرف باسم البصيلات، وتقوم الغدد بإفراز الزيوت عبرها وذلك من أجل حماية البشرة والحفاظ على رطوبتها.



في حال كانت هذه المسام مسدودة بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة، لن يتمكن الزهم الزيوت الطبيعية من الوصول إلى سطح الجلد، مما يؤدي إلى تراكمه في الغدد، لتشكل بدورها تلك الحبوب التي تظهر تحت الجلد.

اسباب حبوب في الوجه:

التغيرات الهرمونية

من أسباب حبوب الوجه الشائعة جدًا هو التقلبات الهرمونية خلال فترة المراهقة، حيث تتغير مستويات الهرمونات بشكل كبير خلال هذه المرحلة.



الحمل

قد تحدث بعض التغييرات داخل جسمك والتي ينعكس تأثيرها مباشرة على جلدك، حيث تتقلب الهرمونات خلال فترة الحمل بشكل كبير وتؤدي إلى ظهور حبوب الوجه

تناول بعض الأدوية

يمكن أن يتسبب تناولك لبعض أنواع الأدوية في ظهور حبوب الوجه كأثر جانبي، مثل: المنشطات، ومضادات الصرع، ومضادات الاكتئاب، وحبوب منع الحمل.



النظافة الشخصية

يمكن أن يؤدي عدم غسل وجهك بانتظام إلى تراكم طبقة دهنية على الوجه وانسداد المسامات، وهذه أحد أسباب حبوب الوجه الشائعة بشكل كبير.

تهيج الجلد

يمكن أن يؤدي استخدامك للمكياج، أو مستحضرات التجميل المختلفة إلى تهيج بشرتك، وظهور الحبوب في وجهك، كما قد يتسبب لمس الوجه بشكل متكرر دون تعقيم مسبق في تفاقم مشكلة تهيج البشرة.



انسداد مسامات الوجه

تتواجد الغدد الدهنية المسؤولة عن إفراز مادة الزهم التي تحافظ على رطوبة الجلد والشعر داخل مسام الجلد في جميع أنحاء جسمك باستثناء راحة اليدي وباطن القدم، لكنها تتركز في الوجه، وفروة الرأس أكثر من أي مكان آخر.

العدوى البكتيرية

ومن أسباب حبوب الوجه أيضًا أنه عندما يتراكم الزهم وخلايا الجلد الميتة في مسام جلدك، فإن هذا بدوره يشجع على نمو البكتيريا الضارة وتكاثرها بسرعة، مما يتسبب في التهاب الجلد، وظهور البقع، وحبوب الوجه.



اسباب الحبوب في الجسم:

الخلل الهرمونيّ:

أي التغيّرات الهرمونيّة التي تحدث في الجسم، وخاصّة تلك التي ترافق مرحلة البلوغ أو المراهقة، والتي تنتج عنها زيادة في إفراز الزيوت بفعل هرمون الأندروجين المُحفّز للغدد الدهنيّة في جسم الإنسان



تراكم الجراثيم:

ينتج ذلك عن التعرُّق الزائد، والتعرّض للغبار دون الاهتمام بالنظافة، ممّا يتسبّب في إغلاق المسامات، ونموّ الحبوب والبثور الصغيرة في مناطق مُتعدّدة في الجسم، وخاصّة في منطقة الوجه والظهر والصدر، حيث تحلل الجراثيم المركبات الدهنية التي تتجمّع أسفل الجلد مُسبّبة هذه المشاكل.

قلة التعرض لأشعة الشمس:

يجب تعريض الجسم لأشعة الشمس في الصباح الباكر، وقبل أوقات الذروة.

سوء النظام الغذائي:

وذلك بالإفراط في تناول الأطعمة الغنيّة بالدهون والسكريات، والتي تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من البهارات والتوابل والزيوت ،مستحضرات التجميل

الكيميائية:

وذلك عن طريق الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبة عالية من العطور والكيماويات الضارة بالجلد مُسبّبة تهيُّجاً وحساسية ملحوظة، يرافقها نمو للحبوب.

اسباب الحبوب البيضاء في الوجه:



البهاق

يظهر البهاق وكأن رقعًا معينة من الجلد قد فقدت لونها الطبيعي وتجردت منه لذلك يظهر على صورة بقع بيضاء على الجلد، وعادة تبدأ هذه البقع صغيرة ثم تنتشر وتكبر ونادرًا ما يعود الجلد إلى لونه الطبيعي بعد الإصابة، وقد يصيب البهاق أي منطقة في الجسم بما في ذلك الوجه.

انسداد المسام

يعتبر انسداد المسام عاملا رئيسيا في تكون الرؤوس البيضاء، فغالبا ما يحدث هذا الأخير بفعل التغيرات الهرمونية، إذ تزيد الإفرازات التي تنتجها المسام في مراحل عمرية معينة سن البلوغ.

موانع الحمل

قد تؤدي بعض موانع الحمل التي تحتوي على البروجسترون فقط إلى زيادة مستويات الهرمون وتسبب نوبات من حب الشباب عند النساء.

اسباب الحبوب تحت الابط:



زيادة التعرق

تظهر هذه الدمامل نتيجة التعرض للرطوبة والاحتكاك في هذه المنطقة خاصةً في حالة الطقس الحار أو القيام بمجهود بدني شديد، مما يسبب زيادة التعرق، وتزداد فرص الإصابة بالعدوى في حالة عدم الاهتمام بتنظيف المنطقة جيدًا.



قلة النظافة

تحتاج منطقة أسفل الإبط إلى تنظيف جيد باستمرار لتفادي تراكم الجلد الميت بها خاصةً أن هذه المنطقة أقل عرضة للتهوية، وبالتالي فإن قلة الاهتمام بتنظيف هذه المنطقة يزيد من احتمالية حدوث عدوى بكتيرية بها وظهور الدمامل تحت الإبط.

ضعف الجهاز المناعي

حينما يعاني الجسم من ضعف المناعة، فسوف تنخفض قدرته على محاربة العدوى البكتيرية في مختلف المناطق ومنها أسفل الإبط، ولذلك يمكن أن تظهر الدمامل بشكل شائع لدى الأشخاص المصابين ببعض الأمراض التي تؤثر على المناعة مثل مرض السكري، أو الحساسية، أو الإكزيما، أو السرطان.



إزالة الشعر أسفل الإبط بالشفرات

تعد منطقة أسفل الإبط من المناطق التي يزداد فيها التعرق وتراكم الجلد الميت، وعند القيام بإزالة شعر أسفل الإبطين باستمرار باستخدام الشفرات فيمكن أن تزداد فرص الإصابة بعدوى بكتيرية.

اسباب الحبوب حول الفم:

قد يكون ظهور الحبوب حول الفم والذقن ينتج عن بعض المواد الفعالة في الكريمات أو المراهم التي تقوم بعلاج أي مرض من الأمراض الجلدية في تلك المناطق، وهي المنشطات الموضعية التي لها تأثير قوي على البشرة.

بالنسبة للفتيات، فقد يكون مساحيق التجميل سبب من أسباب ظهور الحبوب حول الفم والذقن،.

أيضا هناك بعض الكريمات المرطبة التي يستخدمها البعض بهدف الحصول على بشرة ناعمة وأفضل ترطيبًا، وفي الحقيقة يكون هذا النوع من المرطبات ثقيلة جدا على هذا النوع من البشرة وغير مناسبة لها.

كما أن هناك أنواع من الكريمات أو المراهم أو حتى البخاخات الأنفية تحتوي على مادة تسمى بمادة الكورتيكوستيرويدات، فهذه المادة تعتبر من ضمن أسباب ظهور الحبوب حول الفم والذقن.

تعتبر من ضمن أسباب ظهور الحبوب حول الفم والذقن هي استخدام أنواع غير مضمونة من كريمات واقية للشمس أو لها تأثير فعال غير مناسب مع بشرتك.

وفي الغالب يكون من ضمن أسباب ظهور الحبوب حول الفم والذقن هو استخدام معجون الأسنان لمنطقة حول الفم ومنطقة الذقن، فيكون قوي في التأثير على الجلد مما يسبب التهابات شديدة في الجلد.

قد تكون السبب في ظهور حبوب حول الفم، الكريمات والمنتجات التي تحتوي على الكورتيزون تعد من الأسباب القوية في ظهور الحبوب حول الفم والذقن.