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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

دودة داخل الدماغ
دودة داخل الدماغ

 تصدر خبر اكتشاف دودة ثعبانية في دماغ امرأة الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي الدولية وسط دهشة كثيرون فمن المعتاد أن الديدان توجد في المعدة ولكن كيف تصل للدماغ؟!

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك بعض الحالات الطبية التي يدخل فيها الدود إلى الدماغ ويسبب أمراض متنوعة

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ووفقا لما جاء في موقع msdmanuals نعرض لكم اهم انواع الدود التى تصيب الدماغ وشرح مبسط لكيفية حدوث هذا الأمر الغريب

الحالة الأولى 

داء الكيسات المذنبة :تتسبب الإفرازات الموجودة في المعدة في فقس البيض إلى يرقات و تدخل اليرقات إلى مجرى الدم وتتوزع إلى جميع أجزاء الجسم، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي.

 تشكل اليرقات أكياسًا وهى مجموعات من اليرقات محاطة بجدار واقي وتسمى العدوى التي تسببها الأكياس داء الكيسات المذنبة، أو داء الكيسات المذنب العصبي عندما تتشكل الأكياس في الدماغ).

 تسبب هذه الأكياس أعراضًا قليلة حتى تتدهور الأكياس وتموت اليرقات، مما يؤدي إلى الالتهاب والتورم وأعراض مثل الصداع والنوبات واضطراب الشخصية. التغيرات والضعف العقلي.

الصداع
الصداع

في بعض الأحيان، تمنع الأكياس تدفق السائل النخاعي داخل مساحات الدماغ (البطينات)، مما يؤدي إلى الضغط على الدماغ. ويسمى هذا الاضطراب استسقاء الرأس. يمكن أن يسبب الضغط المتزايد الصداع والغثيان والقيء والنعاس.

قد تتمزق الأكياس وتتسرب محتوياتها إلى السائل النخاعي

الحالة الثانية 


داء المشوكات (مرض العدارية) وداء المشوكات هما عدوى بأنواع أخرى من يرقات الدودة الشريطية ويمكن أن يؤدي داء المشوكات إلى ظهور أكياس كبيرة في الدماغ ز يؤدي التعايش، مثل داء الكيسات المذنبة، إلى إنتاج أكياس يمكن أن تمنع تدفق السوائل حول الدماغ.

الحالة الثالثة 

داء البلهارسيات هو عدوى تسببها الديدان المثقوبة في الدم و في بعض الأشخاص المصابين بداء البلهارسيات، تتطور كتل من الخلايا الناتجة عن الالتهاب (الأورام الحبيبية) في الدماغ.

يمكن أن يسبب داء المشوكات، وداء البلهارسيا أعراضًا مشابهة لأعراض داء الكيسات المذنبة، بما في ذلك النوبات، والصداع، وتغيرات الشخصية، والضعف العقلي. قد تستغرق الأعراض الناجمة عن داء المشوكات أو داء المشوكات سنوات لتتطور.

يمكن للأطباء عادةً تشخيص هذه العدوى بناءً على نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى البزل الشوكي وقد يحتوي السائل الشوكي على عدد كبير من خلايا الدم البيضاء تسمى الحمضات.

عادة ما يتم علاج هذه الالتهابات الثلاثة بأدوية مضادة للديدان، مثل ألبيندازول ، وميبيندازول ، وبرازيكوانتيل ، وبيرانتيل باموات، ولكن في حالات داء المشوكات وداء المشوكات، يجب غالبًا إزالة الأكياس جراحيًا.

الدماغ الحبل الشوكي اليرقات دودة ثعبانية الدودة الشريطية كيف يدخل الدود الدماغ

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