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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم عبد العزيز: سعيد بالعمل مع المؤلف عبد الرحيم كمال وهعمل صعيدي قريب

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفا في حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختياره نجم شهر أغسطس، للحديث عن كواليس مشواره الفني الناجح. لأول مرة حصريا منذ سنوات عبر الإذاعة.

 

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن سبب تأجيل مسلسل الحشاشين رمضان الماضي، قائلا:" صورنا يوم السنة اللي فاتت ولكن  المسلسل كبير جدا ومحتاج مصاريف جبارة وكان لازم يتأجل عشان يتعمل صح وهو عمل ضخم جدا وبقدم شخصية صعبة جدا".

 

وتحدث الفنان كريم عبد العزيز عن أعماله السينمائية المرتقبة خلال الفترة المقبلة قائلا إنه  يحضر للجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره الشتاء بعد القادم.

 

أما عن فيلم الفرعون الصغير، فقال كريم عبد العزيز، إنه في مرحلة التحضيرات وسيطرح خلال عام ٢٠٢٥، بعد الفيل الأزرق 3.

 

كما أشار كريم عبد العزيز إلى نيته للعودة إلى العمل مع الفنانة منى زكي بعد مرور 14 عاما على آخر عمل لهما سويا وهو فيلم ولاد العم.

 

وقال كريم عبد العزيز:" بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. واتخضينا إن بقالنا ١٤ سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى.. والسنة اللي جاية  هيطلع".

 

كما كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رغبته في تقديم عمل صعيدي، وهي شخصية لم يقدمها من قبل رغم تقديره الشديد للجنوب، وسيقدم هذه الخطوة قريبا ولأول مرة من تأليف عبد الرحيم كمال، معبرا عن سعادته بالعمل معه في مسلسل الحشاشين لأول مرة. 

كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز الفرعون الصغير الفنانة منى زكي المؤلف عبد الرحيم كمال المخرج طارق العريان

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