استشاري أمراض الجلد: التوتر باستمرار من أسباب الإصابة بالبهاق

خصص برنامج طبيب البلد، المذاع على قناة صدى البلد فقرة استضافة فيها الدكتور ماهر محمود استشاري امراض الجلد والتجميل والعلاج بالليزر.

وقال ماهر محمود، خلال الفقرة، إن مرض البهاق هو مناعي فكرته هو تلوين الجلد بما يسمي بالخلايا الصبغية، والتي تنتج مادة يطلق عليها ملامين وتلون الجلد، موضحا أن أسباب الإصابة به هو توتر بعض الناس بإستمرار، وبالتالي يحدث لهم خلل بالجهاز المناعي ومهاجمة الخلايا الصبغية.

وتابع أن البهاق عبارة عن بقع بيضاء تظهر على الجلد، سواء فى الوجه أو الأطراف أو أى مكان فى الجسم، لافتا إلى أنه من الأمراض الغير معدية.