بتهمة الشروع في القتل.. جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 15 عامًا غيابيًا

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص وإصابة آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

وبدأت القضية رقم 9361 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد قيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليهم بسلاح ناري وأبيض بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أن المتهمين كل من " أ.ي.ع" عاطل و" ف.ر.أ" طالب و"ا.م.م" عامل دوكو، قد عقدوا النية والعزم علي قتل المجني عليه "م.ال.م" كهربائي، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الثاني، اعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض سكين بحوزة المتهم الثاني وسلاح ناري فرد خرطوش بحوزة المتهم الأول، ورافقهم المتهم الثالث للشد من اذرهم، وتوجهوا لمحل المجني عليه، وتعدي عليه المتهم الثاني باستخدام السلاح الأبيض محدثا إصابته وأطلق المتهم الأول أعيرة نارية نحو المجني عليه مما أدى إلى إصابته في قدمه، فقام أحد الجيران يدعي " ع.ج.ع" عامل بالتدخل لوقف الاعتداء علي المجني عليه وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه وإصابته، وتركوهم وفرا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيق ،التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين .