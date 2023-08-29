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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدر له قرار إزالة.. سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

سقوط أجزاء من عقار
سقوط أجزاء من عقار بالجمرك

شهد حي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار بشارع هلال متفرع من شارع قصر التين وذلك دون إصابات أو ضحايا.

وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفور تلقي بلاغ بسقوط أجزاء من العقار الكائن ٣٣ شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، توجهت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لمعاينة الموقع بوجود إدارة المشروعات ومدير إدارة المتابعة الميدانية.

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وبالمعاينة تبين أن العقار أرضى ودورين ، وسقوط أجزاء بدون إصابات، وصادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وتم عمل محضر إخلاء إداري لشاغلي العقار والتنبيه عليهم وعلى مالكي العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم، وذلك بعد استخراج الترخيص اللازم وجاري وضع حواجز حديدية حول العقار حرصًا علي سلامة المارة.

الاسكندرية إدارة المشروعات إدارة المتابعة الميدانية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المتابعة الميدانية اللواء محمد الشريف كسر ماسورة مياه سقوط أجزاء

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