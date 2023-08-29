إصلاح كسر ماسورة مياه وسط الإسكندرية.. وجار إعادة الشيء لأصله| صور

نفذت الأجهزة المعنية بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه وسط المدينة.

وفور تلقي بلاغ بكسر ماسورة مياه بشارع سانت كاترين، توجه على الفور مدير إدارة الطرق بالحي إلى المكان المذكور، وتبين بالمعاينة صحة البلاغ، وتم التنسيق مع شركة المياه وتم الانتهاء من الإصلاح ، وجار إعادة الشيء لأصله بالتنسيق مع مديرية الطرق، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

جاء ذلك وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك.