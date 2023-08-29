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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للعام 17 على التوالي..

الزراعة: تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية

صدى البلد

أعلن سمير عبد المعز عبد الونيس مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية تجديد إعتماد الأيزو 17025 للمعمل المركزى للرقابة لـ 36 ( ستة وثلاثون) في طرق تقييم اللقاحات والتى تغطى أكثر من 95% من طرق التحاليل المتبعة بالمعمل لتقييم اللقاحات البيطرية.


وأضاف أن ذلك يأتي فى توجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التطوير الدائم لأساليب العمل بإستخدام التقنيات الحديثة وكذلك تحديث أجهزة المعمل وتحت الإشراف المباشر للدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.


وقال “عبدالونيس” إن تجديد الاعتماد يعد امتداداً للنجاحات السابقة للمعمل فى هذا المجال حيث أن المعمل تم إعتماده من قبل عام 2006 للأيزو 17025 ثم توالى التجديد دون إنقطاع وبشكل دورى مصاحباً للتطوير الذى يتم بالمعمل وبطرق المعايرة مع إعتماد طرق جديدة فى كل تجديد.


كما يأتى مكملاً لإعتماده معملاً مرجعياً أقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط من قبل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية.

 

هذا وقد تقدم "عبدالونيس" بالشكر  لكل العاملين بالمعمل على المجهود الذى بذلوه ويبذلوه دائماً فى سبيل رفعة المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.

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