اعرف موعد صرف السلع التموينية وتفاصيل إضافة المواليد الجدد وزيادة الدعم

تساءل عدد من المواطنين عن موعد صرف التموين وكيفية إضافة المواليد وأهمية زيادة دعم بطاقات التموينية، خصوصا بعد وقف إضافة المواليد على بطاقات التموين منذ عام 2005 بسبب جائحة كورونا، ولكن بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إضافة مواليد جدد أصبح هناك إمكانية لإضافة مواليد جدد على بطاقات التموين حسب تصريحات وزير التموين.

ويوضح موقع صدى البلد من خلال هذا التقرير الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين ومقترحات النواب لزيادة الدعم وكيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وموعد صرف التموين.

موعد صرف السلع التموينية

ومن المقرر أن يتم صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بداية من يوم الجمعة 1-9-2023 المقبل، كما أن أولوية الصرف تكون للزيت والسكر في البطاقة كما أن هناك 5 سلع تموينية جديدة يتم صرفها عبر منافذ البيع، تتضمن «تونة، دقيق معبأ، مربى، طحينة بيضاء، مسلى نباتي»

الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد

أصحاب معاش تكافل وكرامة

أصحاب معاش التضامن الاجتماعي

أصحاب المعاش أقل من 2500

الحاصلون على الحد الأدنى للأجور

زيادة دعم بطاقات التموين

واستخدم أيضا أحد النواب أدواته البرلمانية من أجل دعم المواطنين عن طريق مقترح قام بتقديمه النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لزيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين لتصبح 75 جنيها لكل فرد بدلا من 50 جنيها لمواجهة زيادة الأسعار.

وأكد "بدراوي لـ صدى البلد"، أن الظروف المعيشية التى يشهدها المواطن فى ظل غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية تدفعنا لتقديم كل سبل الدعم للمواطن، لافتا إلى زيادة دعم بطاقات التموين يتيح زيادة عدد السلع المقدمة للمواطنين من زيت وأرز وسكر وغيرها من السلع التموينية التى تساهم فى تخفيف الاعباء عن المواطنين.

طريقة إضافة مواليد على بطاقات التموين

يتم تسجيل المواليد على بطاقة التموين من رابط دعم مصر التمويني ويتم:

إدخال رقم البطاقة التموينية على موقع دعم من التمويني من هنا.

اضغط على فتح حساب جديد.

ثم اختر خدمات التموين.

قم بكتابة الاسم الأول للأم (الوالدة).

اضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

كتابة اسم المولود (طفل- طفلة) الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لبطاقة التموين.

كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة (ضم الأبناء).

اضغط على أيقونة (إضافة).