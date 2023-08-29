بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

لا يمكن علاج الأملاح للحامل بإستخدام الادوية، وذلك لأنه في الغالب يشعر الاطباء بالخوف من إعطائهم ادوية، قد تسبب في مضاعفات للأم والجنين. لذا تفضل الامهات علاج الأملاح بطرق طبيعية.

علاج الأملاح للحامل

بالإضافة إلى شرب كميات وفيرة من السوائل لعلاج الاملاح للحامل، فسوف نقوم بذكر فيما يلي عدد من النصائح الأخرى، والتي تساهم في علاج الأملاح للحامل، وتشمل :

_ تناول الحمضيات، بما فيها الليمون، والبرتقال، والجريب فروت.

_ الحد من الأطعمة الغنية بالأوكسالات، مثل : الخضراوات الورقية الخضراء، والفواكه، والكاكاو.

علاج الأملاح للحامل

_ عدم تناول جرعات كبيرة من الفيتامين سي.

الحصول على كميات كافية من الكالسيوم، فبعكس ما هو شائع إن تناول الكالسيوم يساعد في التقليل من فرصة تكون حصى الكلى.

_ زيادة تناول المغنيسيوم.

_ الحد من تناول الملح، والأطعمة الغنية به.

_ الحد من تناول البروتين الحيواني، مثل: اللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية.

_ الحد من تناول المأكولات السريعة.