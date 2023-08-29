في مقدمتها الأمن الغذائي.. ملفات مهمة على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، اجتماعات دورته العادية 112 على مستوى كبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة اليمن وحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.



ويأتي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بعد انتهاء أعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية على مدار اليومين الماضيين، والتي شهدت تسليم الرئاسة الدورية للمجلس من الجمهورية الإسلامية الموريتانية الى الجمهورية اليمنية، وذلك وفقا لقاعدة الترتيب الهجائي للدول العربية.

هيفاء أبو غزالة: الأمانة العامة نسقت مع الدول الأعضاء للموضوعات التي تُمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك

وفي كلمتها في افتتاح أعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أكدت السفير هيفاء أبوغزالة، أن تلك الدورة تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تقوم هذه الدورة الهامة بالإعداد والتحضير لقمتين عربيتين الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، والدورة (33) للقمة العربية، وبحث الموضوعات الهامة، الواردة من الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، في إطار الإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.

السفيرة د. هيفاء أبوغزالة

وأوضحت أبو غزالة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بالتنسيق مع الدول الأعضاء باقتراح الموضوعات التي تُمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، واخذاً في الاعتبار التطورات والمستجدات الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة، لاسيما مسألة الأمن الغذائي العربي وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد حرصت الأمانة العامة على إعداد ورقة مفاهيمية للموضوعات الاجتماعية التنموية، حيث تربط بين مسألة الأمن الغذائي وحياة الانسان اليومية، وفي كافة القطاعات ذات الصلة.

مبادرة أبو الغيط لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني تتصدر المناقشات



وتضمن مشروع جدول أعمال المجلس العديد من الموضوعات الهامة، من بينها مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حول دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، ومقترح المملكة العربية السعودية حول انشاء مجلس وزراء للأمن السيبراني العربي، بالإضافة إلى تعديل الضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكبار المسؤولين

كما بحثت الاجتماعات مقترح الجمهورية العربية السورية حول الاستثمار في التعليم وخاصة التعليم الرقمي، وكذلك مقترح الجمهورية التونسية إنشاء المركز الإقليمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه في مدينة المهدية التونسية، فضلا عن عدد من الموضوعات الدورية الهامة وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات المتفاقمة التي يعانيها جراء ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي.



جلسة عمل على مستوى كبار المسؤولين للاعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية



وخصص المجلس جلسة عمل على مستوى كبار المسؤولين من أجل الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نوفمبر 2023، وتعقد اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة اجتماعاتها برئاسة الجمهورية اللبنانية، وذلك على المستويين كبار المسؤولين والوزاري على هامش اجتماعات الدورة العادية 112 للمجلس.