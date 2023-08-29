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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعلق على تصريحات أوكرانيا بشأن الدعم الأمريكي لقصف شبه جزيرة القرم

البنتاجون
البنتاجون

علقت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، على تصريحات مستشار زيلينسكي بشأن دعم واشنطن لضربات كييف علي شبه جزيرة القرم، إن أوكرانيا تقرر بشكل مستقل كيفية إجراء العمليات العسكرية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال البنتاجون، إن "الولايات المتحدة أوضحت أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا، وأن كييف ستقرر كيف ومتى وأين ستجري العمليات".

وأمس، وقال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن الشركاء الغربيين يدعمون أوكرانيا في تدمير كل شيء روسي، وينسقون الضربات مع كييف على شبه جزيرة القرم.

وقال بودولياك، لقناة "رادا" الأوكرانية: "اليوم، هناك بالفعل إجماع مطلق على أنه يمكننا تدمير كل شيء روسي، على سبيل المثال، في شبه جزيرة القرم. اسمحوا لي أن أذكركم أنه قبل عام، حتى عندما كانت هناك بعض الضربات على شبه جزيرة القرم، قال الجميع: لا، لا، دعونا لا تفعلو ذلك”.

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وأضاف: "اليوم هناك إجماع مطلق مطابق لعدد الدول التي تدعمنا، على أننا قادرون على تدمير كل شيء روسي".

زيلينسكي أوكرانيا شبه جزيرة القرم البنتاجون الولايات المتحدة

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