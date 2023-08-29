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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وضع المشروبات في علب بلاستيك خطر.. خبير تثقيف غذائي: الشاليمو كارثة

الشاليمو
الشاليمو

حذر الدكتور مجدي نزيه خبير التثقيف والإعلام الغذائي، من استخدام الشاليمو البلاستيك  والعلب البلاستيك لتخزين المشروبات والطعام بالفريزر.

 

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وقال مجدي نزيه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" أي مادة بلاستيكية مع أي شئ حرارته مرتفعة أو منخفضة له سلبيات كثيرة على صحة الإنسان".

 

 وتابع مجدي نزيه :" لا يجب أن يتم وضع أي ماكولات أو مشروبات في علب بلاستيكية داخل الفريزر لأن البلاستيك قد يتفاعل مع المأكولات والمشروبات ".

 

 واكمل مجدي نزيه :" دخول البلاستيك في المجال الغذائي كارثة كبيرة، وله تأثير سلبي على صحة الغنسان ".

 

 ولفت مجدي نزيه :" يجب تقليل استخدام البلاستيك مع الغذاء بشكل كبير"، مضيفا:" يجب العودة إلى استخدام أكياس الورق في مختلف دول العالم ".

 

 وتابع مجدي نزيه :" الشاليمو البلاستيك كارثة كبيرة لأنه يتفاعل مع المشروبات والعصائر ".

خبير الشاليمو البلاستيك علب بلاستيك اخبار التوك شو

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