وضع المشروبات في علب بلاستيك خطر.. خبير تثقيف غذائي: الشاليمو كارثة

حذر الدكتور مجدي نزيه خبير التثقيف والإعلام الغذائي، من استخدام الشاليمو البلاستيك والعلب البلاستيك لتخزين المشروبات والطعام بالفريزر.

وقال مجدي نزيه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" أي مادة بلاستيكية مع أي شئ حرارته مرتفعة أو منخفضة له سلبيات كثيرة على صحة الإنسان".

وتابع مجدي نزيه :" لا يجب أن يتم وضع أي ماكولات أو مشروبات في علب بلاستيكية داخل الفريزر لأن البلاستيك قد يتفاعل مع المأكولات والمشروبات ".

واكمل مجدي نزيه :" دخول البلاستيك في المجال الغذائي كارثة كبيرة، وله تأثير سلبي على صحة الغنسان ".

ولفت مجدي نزيه :" يجب تقليل استخدام البلاستيك مع الغذاء بشكل كبير"، مضيفا:" يجب العودة إلى استخدام أكياس الورق في مختلف دول العالم ".

وتابع مجدي نزيه :" الشاليمو البلاستيك كارثة كبيرة لأنه يتفاعل مع المشروبات والعصائر ".