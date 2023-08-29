منها تساقط الشعر.. أخصائية تغذية تكشف عن علامات الإصابة بمقاومة الأنسولين

قالت الدكتورة غادة السيد، أخصائية التغذية العلاجية وكيمياء الجسم الإكلينكي، إنه من العادات السيئة لتناول الطعام هي كثرة تناول السكريات، وبالتالي تكوين دهون على الخلايات، ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه ينتج عن مقاومة الإنسولين إجهاد الخلايا، لأنه ليس هناك طاقة أو جلوكوز يصل لها، معقبة: “علي طول بنكون جعانين وممكن نشك فى النوع الثاني من السكر، ولا يوجد حرق للدهون”.

وتابعت أنه يتم معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين عندما يكون الشخص جائع دائما، وتساقط الشعر، نتيجة نقص المعادن ومصدر الطاقة، إضافة إلى أن مقاومة الأنسولين قد تقترن بالسكر من النوع الثاني، وقد لا تقترن، وظهور العلامات السوداء أو البنية أو شكل داكن حول الرقبة وتحت الإبط، والزوائد الجلدية.