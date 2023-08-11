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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أساسيات التغذية في المزارع.. دورة تدريبية بمعمل الثروة السمكية

صدى البلد

اختتم أمس المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية   دورة "اساسيات التغذية في المزارع السمكية" التي شهدت مشاركة مجموعة من الخريجين  والمهتمين بقطاع الاستزراع السمكي. 

 

وفي هذا الإطار قال الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، إن هذه الدورة  تهدف إلي  توجيه وتدريب الأفراد نحو تحقيق أعلى مستويات الفهم والمعرفة في مجال تغذية الأسماك وتحليلات الأعلاف.

 وأضاف الجمل، أن هذه الدورات تعد  جهودًا حثيثة من جميع الأطراف المشاركة، حيث أثبتت التزام المعمل  بتطوير قطاع الثروة السمكية. باعتباره جزءًا من مساعي وزارة الزراعة و الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير البروتين الحيواني، فإن الدورة شملت مجموعة من المحاور الأساسية التي تتضمن توفير بدائل أعلاف محلية والتركيز على تقليل الهدر في استهلاك العلف.

 

تأتي أهمية الاستزراع السمكي في سياق ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة البيئية. وقد شهدت فعاليات الدورة تجاوبًا كبيرًا من المشاركين مع المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي تناولت مختلف جوانب إدارة التغذية في المزارع السمكية.

 

خلال هذه الأيام، تم تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالتصنيع على أسس علمية دقيقة لضمان الحفاظ على القيمة الغذائية للأعلاف، وكذلك توفير المعرفة والمهارات اللازمة لتحليل الأعلاف وضمان توافر التغذية الصحيحة للأسماك.

 

في ختام الدورة، قام الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة بتوزيع الشهادات على المشاركين وأعرب عن امتنانه للخبراء الذين قدموا محاضراتهم ومشاركاتهم القيمة، وهنأ جميع المشاركين على اجتيازهم هذه الدورة بنجاح. 


كما وعد بأن يواصل المعمل هذه المبادرات التدريبية والتوعية لبناء جيل من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستزراع السمكي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة.

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