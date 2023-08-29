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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يسري المغازي: لقاء الرئيس والبرهان أكد موقف مصر الراسخ في مساندة السودان

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قائلا إن اللقاء بعث برسائل كثيرة في مقدمتها مساندة مصر وموقفها الراسخ بالوقوف بجانب السودان.


ونوه المغازي في تصريح صحفي له اليوم، بما أكده الرئيس السيسي خلال الاجتماع، باعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها. مشيرا: أن لقاء السيسي والبرهان رسالة بمساندة مصر التامة للسودان في ظروفه الدقيقة.


ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وثقة مصر وتحركاتها لعبور هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها السودان وأهله.

وأشاد المغازي بكلمة رئيس مجلس السيادة السوداني والتي وجه فيها الشكر للقيادة المصرية والشعب المصري، على حسن استضافة السوادنيين وفتح الأبواب أمامهم قائلا، إن ما يربط مصر من أواصر تاريخية يمتد عشرات السنين ومصر والسودان شعب واحد.

واختتم  النائب يسري المغازي ان، تحركات مصر لحل الأزمة السودانية، ووقف الحرب موجود منذ اندلاعها ومتواصل على مدار الساعة.
 

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